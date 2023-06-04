Казахстанский боксер Ковригин выиграл титул BDB

Казахстанский боксер Александр Ковригин (6-0, 4 КО) провел бой с поляком Петром Гуделем (10-9-1, 1 КО).

Ковригин победил нокаутом в первом раунде и завоевал титул чемпиона по версии BDB International.

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