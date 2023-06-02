Джон Райдер: «Я бы с удовольствием сразился с Головкиным в Казахстане»

Британский суперсредневес Джон Райдер (31-6, 17 КО) после поражения от Сауля Альвареса рассказал о соперниках, с которыми бы хотел встретиться на ринге.

«Если бы я мог выбрать себе соперников на следующие три боя, это были бы Головкин, Калеб Плант и Давид Бенавидес.

Не знаю, какие у Головкина планы, и собирается ли он снова боксировать. Но если собирается, я бы с удовольствием сразился с ним в Великобритании или Казахстане. Почему нет? Я думаю, мы и в Мексике могли бы это сделать. Полагаю, мексиканские фаны восприняли бы это на ура», – отметил Райдер.

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