Елена Рыбакина о Геннадии Головкине: «Он великолепен»

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина на пресс-конференции после своей победы над Линдой Носковой во втором круге «Ролан Гаррос»:

«Ну, Геннадия я, конечно, знаю. Я никогда не встречалась с ним, но, да, он великолепен»

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