Артем Резников: «Буду смотреть бои Бивола после его победы над Канело»

Казахстанский боец ACA Артем Резников рассказал, что будет смотреть бои боксера Дмитрия Бивола.

– А за российскими боксерами следите? Например, за Дмитрием Биволом?

– За ним слежу. Стал следить после боя с Канело. Думал, что это легкие деньги для Альвареса. Но после победы Дмитрия теперь буду смотреть все его бои.

– Осенью планируется провести еще один бой Канело — Бивол. Как вы считаете, у мексиканца есть шансы на реванш?

– Шансы есть у любого спортсмена. Но Бивол выиграл прямо уверенно. Сложно взять реванш у того, кому легко проиграл. Если бы Бивол выиграл бой с маленьким преимуществом, я бы сказал, что у Канело будут шансы. А так, будет сложно, – отметил Резников.

Первый соперник Асу Алмабаева в UFC: четырежды дрался с противниками Жумагулова, а сейчас работает учителем в школе

Сестра Шавката Рахмонова в шаге от контракта с UFC: нокаутировала экс-чемпионку Naiza и обратилась к Дане Уайту

Красавица Фируза Шарипова: дерется в MMA между соревнованиями по боксу, а недавно чуть не попала в парламент Казахстана