Зайнутдинов сделал голевую передачу в матче с «Ростовом»

Казахстанский полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов отметился голевым пасом в заключительном туре РПЛ.

Зайнутдинов ассистировал Федору Чалову, который оформил четвертый гол армейцев в матче против «Ростова».

ЦСКА финишировал в РПЛ на втором месте, уступив чемпионство «Зениту».

Итоговую таблицу турнира можно увидеть тут.