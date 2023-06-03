Зайнутдинов сделал голевую передачу в матче с «Ростовом»

Теги Бахтиер Зайнутдинов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Казахстанский полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов отметился голевым пасом в заключительном туре РПЛ.

Зайнутдинов ассистировал Федору Чалову, который оформил четвертый гол армейцев в матче против «Ростова».

ЦСКА финишировал в РПЛ на втором месте, уступив чемпионство «Зениту».

Итоговую таблицу турнира можно увидеть тут.

ЦСКА – Ростов 4:1 (4:0, 0:1)
Дата проведения
3 июня, 17.00, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Медина, 2:0 – 16, пенальти Чалов, 3:0 – 25 Виллиан Роша, 4:0 – 33 Чалов, 4:1 – 78 Чернов.
ЦСКААкинфеев, Набабкин (Гайич, 86), Мойзес, Дивеев, Виллиан Роша, Зайнутдинов (Щенников, 75), Здьелар, Медина (Карраскаль, 63), Кучаев (Мендес, 46), Обляков, Чалов (Заболотный, 62).
РостовПесьяков, Терентьев (Мелехин, 46), Осипенко, Сильянов, Чернов, Селява (Миронов, 26), Уткин (Прохин, 75), Щетинин, Байрамян (Комаров, 46), Тугарев, Голенков (Полоз, 61).
Предупреждения:
Селява (16), Сильянов (89).

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