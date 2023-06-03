Зайнутдинов сделал голевую передачу в матче с «Ростовом»
Казахстанский полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов отметился голевым пасом в заключительном туре РПЛ.
Зайнутдинов ассистировал Федору Чалову, который оформил четвертый гол армейцев в матче против «Ростова».
ЦСКА финишировал в РПЛ на втором месте, уступив чемпионство «Зениту».
Итоговую таблицу турнира можно увидеть тут.
- Дата проведения
- 3 июня, 17.00, «ВЭБ Арена»
- Голы:
- 1:0 – 9 Медина, 2:0 – 16, пенальти Чалов, 3:0 – 25 Виллиан Роша, 4:0 – 33 Чалов, 4:1 – 78 Чернов.
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ЦСКА –
Акинфеев, Набабкин (Гайич, 86), Мойзес, Дивеев, Виллиан Роша, Зайнутдинов (Щенников, 75), Здьелар, Медина (Карраскаль, 63), Кучаев (Мендес, 46), Обляков, Чалов (Заболотный, 62).
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Ростов –
Песьяков, Терентьев (Мелехин, 46), Осипенко, Сильянов, Чернов, Селява (Миронов, 26), Уткин (Прохин, 75), Щетинин, Байрамян (Комаров, 46), Тугарев, Голенков (Полоз, 61).
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