Зайнутдинов – лучший в РПЛ по проценту выигранных верховых единоборств
Защитник московского ЦСКА и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов признан лучшим в этом сезоне РПЛ по проценту выигранных верховых единоборств.
Защитник ЦСКА выиграл 82% верховых единоборств в текущем сезоне РПЛ (53/65) – это лучший результат в лиге (минимум 30 единоборств).
Список лучших выглядит следующим образом:
82% – Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА)
79% – Кайо Панталеао (Краснодар)
74% – Ванья Дркушич (Сочи)
73% – Георгий Джикия (Спартак)
72% – Кирилл Гоцук (Пари НН)
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