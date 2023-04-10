Зайнутдинов – лучший в РПЛ по проценту выигранных верховых единоборств

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Георгий Джикия Кирилл Гоцук Бахтиер Зайнутдинов Кайо Панталеао Ванья Дркушич Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Защитник московского ЦСКА и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов признан лучшим в этом сезоне РПЛ по проценту выигранных верховых единоборств.

Защитник ЦСКА выиграл 82% верховых единоборств в текущем сезоне РПЛ (53/65) – это лучший результат в лиге (минимум 30 единоборств).

Список лучших выглядит следующим образом:

82% – Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА)

79% – Кайо Панталеао (Краснодар)

74% – Ванья Дркушич (Сочи)

73% – Георгий Джикия (Спартак)

72% – Кирилл Гоцук (Пари НН)

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1 комментарий

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Dmitry Orlov
Признан лучшим в сезоне? А сезон, что, уже закончился? Или ещё 8 игр и лучших выбирать рановато?
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