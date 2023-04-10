Зайнутдинов – лучший в РПЛ по проценту выигранных верховых единоборств

Защитник московского ЦСКА и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов признан лучшим в этом сезоне РПЛ по проценту выигранных верховых единоборств.

Защитник ЦСКА выиграл 82% верховых единоборств в текущем сезоне РПЛ (53/65) – это лучший результат в лиге (минимум 30 единоборств).

Список лучших выглядит следующим образом:

82% – Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА)

79% – Кайо Панталеао (Краснодар)

74% – Ванья Дркушич (Сочи)

73% – Георгий Джикия (Спартак)

72% – Кирилл Гоцук (Пари НН)