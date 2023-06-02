Вице-президент АСА о бое Резников – Вартанян: «Зря люди недооценивают Артема»

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев о финале гран-при АСА в легком весе между Артемом Резниковым и Эдуардом Вартаняном:

«Я вижу, как люди недооценивают Резникова. Для меня он фаворит 51 на 49. Чуть раньше он был более серьезным фаворитом, но я вижу уверенность Эдика, и это подкупает. Не то, что у него до этого не было настроя, но почему-то раньше я это не брал в расчет. Сейчас смотрю на него и понимаю, что он максимально уверен в себе. С другой стороны, понимаю, какой уровень у Резникова, как он готов и какой у него настрой. По работе общаюсь с обоими и могу оценить их состояние. Резников всегда находит способ, чтобы победить. У него десять побед подряд, пять из них в ACA. С одной стороны, Вартанян провел впечатляющий бой с Раисовым и вернул уверенность. С другой, это всего один бой и два раунда, а также остановка врачом, хотя Эдуард доминировал с конца первого раунда. Определенная недосказанность осталась.

Резников переводит любого соперника. Скорее всего, он переведет и Вартаняна. Вопрос в том, удержит ли он его на канвасе и сможет ли выйти на прием. Или Вартанян вернется в стойку, с каждым разом его будет все тяжелее переводить, и в какой-то момент Резников не сможет это сделать, и Эдуард начнет бить в стойке и добьет. Или Артем просто не выпустит его, измотает и задушит в партере. Оба сценария реальные, поэтому я не понимаю букмекеров, которые делают одного из бойцов явным фаворитом. Возможно, я чего-то не вижу: мы анализируем бои, но часто ошибаемся. Считаю, что многие недооценивают Резникова. Люди делают вывод о раскладах в данном бою, потому что Вартанян уверенно прошел Раисова, а Резников подрался с ним на тоненького. При этом Артем с серьезными проблемами прошел Кошкина, у которого несколько лет назад уверенно выиграл Вартанян»

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