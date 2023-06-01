Айбек Шокпутов про бой Резников – Вартанян: «Когда они окажутся в партере, Артем не отпустит»

Айбек Шокпутов рассказал, что думает о финальном поединке Гран-при АСА в легком весе между Эдуардом Вартаняном и Артемом Резниковым.

«Надеюсь, в этом поединке Артем сможет навязать свой бой — делать проходы, выполнять установки в борьбе. Думаю, когда они окажутся в партере, Резников не отпустит Вартаняна просто так. Но получится ли у него это сделать? Вартанян, в основном, будет надеяться на контратаки, а у Артема на очень хорошем уровне борьба. Думаю, что Резников победит в этом бою»

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