Боец АСА Матмуратов о бое Вартанян – Резников: «Вартанян более разнообразный боец»

Российский боец АСА Александр Матмуратов оценил шансы в финале гран-при лиги в легком весе между Артемом Резниковым и Эдуардом Вартаняном:

«Я лично тренировался с Эдиком. Знаю, на что он способен, какой у него бойцовский IQ. Но это нисколько не умаляет заслуг Артема, это хороший боец. Но, на мой взгляд, Вартанян более разнообразный боец — он может и бороться, и бить. А Резников, как мы все понимаем, борец. Как ударник он на класс ниже Эдика. Поэтому предпочтения я отдаю Вартаняну. Это мое личное мнение, но я ни в коем случае не называю Вартаняна явным фаворитом и даю шанс Резникову. Это равные бойцы, но небольшое преимущество, на мой взгляд, на стороне Вартаняна»

31‑летний Резников и его ровесник Вартанян проведут бой в рамках финала Гран‑при легковесов АСА 16 июня в Сочи. Победитель получит шанс выступить в титульном бою, а также заработает за победу 200 тысяч долларов.

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