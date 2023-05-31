Боец MMA Эдуард Вартанян высказался о своем сопернике по финалу Гран-при ACA Артему Резникову.

«Не ощущаю, что бой с Резниковым будет для меня самым важным в карьере. Для меня каждый бой важен. Даже тот, который прошел семь лет тому назад. Чувствую себя молодым, горячим, задорным, на 22 года. Опытным бойцом, но молодым в плане восстановления кондиций и других качеств. Самое главное — желание. Глаза горят на 100 процентов. Они и в полуфинале горели. Они не погасли, мои глаза будут гореть, пока я смогу двигаться. И в моей вселенной бой с Артемом очень важен. Сильное качество Резникова — силовая прямолинейная борьба», — сказал Вартанян/

Резников и Вартанян встретятся в финале 16 июня в Сочи.

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