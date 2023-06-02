Кабдрахманов о шансе выступить в американской лиге: «Я пробовал, но нужен хороший менеджер»
Казахстанец Нурбек Кабдрахманов о возможности дебютировать в американских лигах:
«Каждый боец мечтает в американской лиге. Я на этот раз попробовал, но не получилось. Нужен хороший менеджер»
Нурбек дважды провел сбор в США в зале АТТ вместе с Жалгасом Жумагуловым.
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