Кабдрахманов о шансе выступить в американской лиге: «Я пробовал, но нужен хороший менеджер»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Нурбек Кабдрахманов Спорт Казахстана

Казахстанец Нурбек Кабдрахманов о возможности дебютировать в американских лигах:

«Каждый боец мечтает в американской лиге. Я на этот раз попробовал, но не получилось. Нужен хороший менеджер»

Нурбек дважды провел сбор в США в зале АТТ вместе с Жалгасом Жумагуловым.

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