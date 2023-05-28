Озвучены сроки попадания в UFC Соры Рахмоновой

Известный обозреватель и журналист ESPN Бретт Окамото оценил перспективы казахстанской девушки-бойца Соры Рахмоновой (4-1) после ее досрочной победы на турнире Naiza 51 в Алматы:

«Стоит держать в поле зрения... Сора Рахмонова, 24-летняя сестра Шавката, на этой неделе одержала победу техническим нокаутом. Можно было бы предположить, что она станет целью чего-то вроде Претендентской серии уже в этом году».

Сестра казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова (17-0) встретилась в октагоне с чемпионкой лиги Naiza в минимальном весе россиянкой Валерией Карыгиной (5-7-1) и победила ее техническим нокаутом во втором раунде.

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