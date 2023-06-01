Обновлены рейтинги WBA: шесть казахстанцев вошли в топ-15 в своих категориях
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обновила рейтинги всех весовых категорий.
Казахстанские боксеры расположились на следующих позициях.
Супертяжелый вес
12. Жан Кособуцкий
15. Иван Дычко
Чемпионом в этой категории является Александр Усик, а в тройке лучших американец Деонтей Уайлдер, конголезец Мартин Баколе и британец Энтони Джошуа.
Первый тяжелый вес
15. Серик Мусадилов
Чемпионский пояс в этом весе принадлежит Арсену Гуламиряну из Франции. Лидер рейтинга — кубинец Юниэль Дортикос. За ним следуют россиянин Алексей Егоров и Майк Перес (Куба).
Второй средний вес
8. Бек Нурмагамбет
Абсолютный чемпион в этом весе — Сауль Альварес из Мексики. За ним располагаются американец Деметриус Андраде, Эрик Базинян из Канады и французский боец Кристиан Мбилли.
Второй полулегкий вес
10. Султан Заурбек
«Обычным» чемпионом мира WBA в этом весе является доминиканец Эктор Луис Гарсия. Первый номер — американец Ламонт Роуч-младший, за ним идут представитель Грузии Отар Эраносян и ирландский боксер Джоно Кэрролл.
Второй легкий вес
6. Евгений Павлов
На первом месте — Томоки Камеда (Япония), второй — Муроджон Ахмадалиев (Узбекистан), третий — Кевин Гонсалес (Мексика). Титулом WBA Super в этой категории владеет филиппинец Марлон Тапалес.
Первый соперник Асу Алмабаева в UFC: четырежды дрался с противниками Жумагулова, а сейчас работает учителем в школе
Сестра Шавката Рахмонова в шаге от контракта с UFC: нокаутировала экс-чемпионку Naiza и обратилась к Дане Уайту
Красавица Фируза Шарипова: дерется в MMA между соревнованиями по боксу, а недавно чуть не попала в парламент Казахстана
Комментарии