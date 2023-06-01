Обновлены рейтинги WBA: шесть казахстанцев вошли в топ-15 в своих категориях

Теги Иван Дычко Sports.ru - Казахстан Жан Кособуцкий Спорт Казахстана

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обновила рейтинги всех весовых категорий.

Казахстанские боксеры расположились на следующих позициях.

Супертяжелый вес

12. Жан Кособуцкий

15. Иван Дычко

Чемпионом в этой категории является Александр Усик, а в тройке лучших американец Деонтей Уайлдер, конголезец Мартин Баколе и британец Энтони Джошуа.

Первый тяжелый вес

 15. Серик Мусадилов

Чемпионский пояс в этом весе принадлежит Арсену Гуламиряну из Франции. Лидер рейтинга — кубинец Юниэль Дортикос. За ним следуют россиянин Алексей Егоров и Майк Перес (Куба).

Второй средний вес

8. Бек Нурмагамбет

Абсолютный чемпион в этом весе — Сауль Альварес из Мексики. За ним располагаются американец Деметриус Андраде, Эрик Базинян из Канады и французский боец Кристиан Мбилли.

Второй полулегкий вес

10. Султан Заурбек

«Обычным» чемпионом мира WBA в этом весе является доминиканец Эктор Луис Гарсия. Первый номер — американец Ламонт Роуч-младший, за ним идут представитель Грузии Отар Эраносян и ирландский боксер Джоно Кэрролл.

Второй легкий вес

6. Евгений Павлов

На первом месте — Томоки Камеда (Япония), второй — Муроджон Ахмадалиев (Узбекистан), третий — Кевин Гонсалес (Мексика). Титулом WBA Super в этой категории владеет филиппинец Марлон Тапалес. 

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