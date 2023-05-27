Новый рейтинг серднего веса WBC: Головкин – первый, Нурсултанов – второй

Теги WBC Геннадий Головкин бокс Sports.ru - Казахстан Мейирим Нурсултанов Спорт Казахстана

Двое казахстанских боксеров вошли в тройку сильнейших в рейтинге средневесов Всемирного боксерского совета (WBC).

Мейирим Нурсултанов поднялся на две строчки вверх и занял второе место рейтинга.

Топ-7 рейтинга теперь выглядит так.

1. Геннадий Головкин

2. Мейирим Нурсултанов
 
3. Хайме Мунгуйя
 
4. Сергей Деревянченко
 
5. Мацей Сулецки
 
6. Эскива Фалькао

7. Крис Юбенк 

Напомним, в этом дивизионе чемпионский пояс принадлежит американцу Джермаллу Чарло.

Елеусинов подал в суд на своих менеджеров: Данияр хочет перезапустить карьеру, но с боксера требуют 500 тыс. $ неустойки

У казахстанских боксеров рекордные призовые на ЧМ: получили премии на уровне олимпийских чемпионов, а двум спортсменам подарили квартиры

Новый соперник Жумагулова – Фелипе Бунес: дрался в Казахстане в карде с Резниковым, выиграл пояс американской лиги, тренируется с Сехудо

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий