Новый рейтинг серднего веса WBC: Головкин – первый, Нурсултанов – второй
Двое казахстанских боксеров вошли в тройку сильнейших в рейтинге средневесов Всемирного боксерского совета (WBC).
Мейирим Нурсултанов поднялся на две строчки вверх и занял второе место рейтинга.
Топ-7 рейтинга теперь выглядит так.
1. Геннадий Головкин
2. Мейирим Нурсултанов
3. Хайме Мунгуйя
4. Сергей Деревянченко
5. Мацей Сулецки
6. Эскива Фалькао
7. Крис Юбенк
Напомним, в этом дивизионе чемпионский пояс принадлежит американцу Джермаллу Чарло.
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