Новый рейтинг серднего веса WBC: Головкин – первый, Нурсултанов – второй

Двое казахстанских боксеров вошли в тройку сильнейших в рейтинге средневесов Всемирного боксерского совета (WBC).

Мейирим Нурсултанов поднялся на две строчки вверх и занял второе место рейтинга.

Топ-7 рейтинга теперь выглядит так.

1. Геннадий Головкин

2. Мейирим Нурсултанов



3. Хайме Мунгуйя



4. Сергей Деревянченко



5. Мацей Сулецки



6. Эскива Фалькао



7. Крис Юбенк

Напомним, в этом дивизионе чемпионский пояс принадлежит американцу Джермаллу Чарло.

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