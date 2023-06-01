Хайме Мунгия заговорил про бой с Головкиным

Теги Геннадий Головкин бокс Хайме Мунгуйя Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Мексиканский боксер, бывший чемпион мира в первом среднем весе Хайме Мунгия (41-0, 33 КО) в очередной раз заявил о готовности сразиться в ринге Геннадием Головкиным:
«Определенно, самое важное для меня сейчас — это бой с Деревянченко. Если в нем все пройдет хорошо, то я буду нацеливаться на большие имена, такие как Чарло, Бенавидес, Головкин. Это был бы огромный поединок для завершения года»

10 июня в Онтарио (штат Калифорния, США) Мунгия подерется с экс-претендентом на титулы в средней категории украинцем Сергеем Деревянченко (14-4, 10 КО).

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