Резников о предложении из Америки: «Я не хочу драться на энтузиазме за 10 тысяч $»

Казахстанский боец АСА Артем Резников ответил на вопрос о появлении предложений из Америки:

«Я за спины не заглядываю, хочу выиграть Гран-при. А после этого буду принимать решение. Может быть, полечу за океан. А может, останусь здесь. Мне уже 31 год. Я не хочу драться на энтузиазме в UFC за $ 10 тысяч. Драться пять-шесть лет, чтобы дойти до топов. Потому что есть парни, которые делают семь-восемь боёв, а им даже не дают топовых соперников. Буду смотреть на суммы. Боёв потребуется много, если не делать красивые нокауты и трэш-ток по-английски. Остальных пытаются держать подальше от топовых поединков»

Ранее Резников заявлял, что у него есть предложение из лиги Bellator.

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