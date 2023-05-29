Анонсирован новый бой Касымбая

Муратбек Касымбай возглавит турнир кулачных боев Nomad, который пройдёт 10 июня в Алматы.

Его соперником станет Никита Соломин.

Также на турнире выступит и Жуман Жумабеков.

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