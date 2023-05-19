Касымбай одержал победу в главном бою Hardcore в Алматы

В Алматы завершился турнир лиги Hardcore, в главном бою которого казахстанец Муратбек Касымбай решением судей выиграл у Аловсета Мамиева.

Этот бой стал первым с 2021 года для Муратбека, который взял паузу, связанную с проблемами со здоровьем.

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