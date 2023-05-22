Камил Гаджиев про Касымбая: «Это хороший боец, но он превратился в шоумена»

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал победу Муратбека Касымбая над Аловсетом Мамиевым на турнире Hardcore MMA.

«Муратбек застрял в той же парадигме, в которой застрял Мохаммед Хейбати. Это хороший боец, который не развивается. Для того, чтобы развиваться всегда нужны принципиальные соперники. Как только он сталкивается с серьезной оппозицией, он смотрится не лучшим образом. На момент, когда Касымбай и Хейбати дрались друг с другом, они были молодыми, перспективными спортсменами. После этого, без обид, они превратились больше в шоуменов. Не факт, что это плохо. Но о какой-то высококлассной спортивной составляющей в их случае я бы не говорил. Средние бойцы, которые здорово прокачаны медийно. Это их характеристика на сегодняшний день. При этом медийность на очень высоком уровне и у того, и у другого. Это является одним из ключевых драйверов для организации поединков для них.

Например, я буду делать турнир в Казахстане, и обязательно переговорю с Муратбеком. У них есть зритель, это важно. Спортивную составляющую, повторюсь, они сами в один прекрасный момент отодвинули на второй план. Аловсет тоже хороший, крепкий боец. То, что он дрался в «Нашем Деле» – еще не значит, что он не может драться на уровне профессионального бойца. Очень даже может. Другое дело, что если бы он перед поединком два-три боя провел именно по правилам классического ММА с хорошими соперниками... Он бы, наверное, и лучше смотрелся. Просто даже если взять формулу боя в пять минут. Для тех, кто дерется, она уже непростая. Даже тяжелая», – сказал Гаджиев.

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