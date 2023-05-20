Муратбек Касымбай о своем будущем: «Я зарабатываю больше, чем в UFC. Поэтому интересное предложение – я готов»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Hardcore FC Муратбек Касымбай Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Муратбек Касымбай поделился своими дальнейшими планами после победы на турнире Hardcore в Алматы;

«Если будут интересные предложения, я готов. Что скрывать, я тут зарабатываю больше, чем в UFC. Мы все здесь ради денег. Я не хочу быть лицемером, говорить о наследии, я готов драться с любым в любом месте, платите бабки, я на старте»

 

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