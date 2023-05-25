Том Леффлер о вероятности боя Головкин – Сондерс: «Принимать решение будет сам Геннадий»

Промоутер Том Леффлер оценил вероятность боя экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкиным с бывшим обладателем поясов в двух дивизионах Билли Джо Сондерсом.

— Имя Билли Джо Сондерса долгое время связывали с Геннадием, однако их бой так и не состоялся. В этом году Билли Джо собирается вернуться на ринг. Что думаете о Сондерсе как о потенциальном сопернике Геннадия, если он решит продолжить карьеру?

— В свое время Билли Джо владел единственным титулом, которого не было у GGG — WBO, поэтому бой с ним был нам интересен. На тот момент это был занятный поединок. Геннадий был готов отправиться ради него в Великобританию. На самом деле, когда Головкин дрался с Келлом Бруком, Сондерс был на вершине списка возможных оппонентов. Тогда он (Сондерс) не захотел драться, даже при том, что GGG был согласен приехать в его родную страну.

На сегодняшний день GGG просто ищет самых именитых соперников, которые будут иметь наибольший смысл для его карьеры. Сомневаюсь, что не владеющий титулом Билли Джо войдет в этот список. Но никогда не знаешь, как все сложится. Принимать решение будет сам Геннадий. Думаю, у него есть варианты с большими боями. По крайней мере сейчас другие боксеры хотят с ним подраться, – отметил Леффлер.

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