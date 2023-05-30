Экс-боец UFC о вызове Рахмонова: «Ты ждал три месяца, потом бросил вызов Гастелуму?»
Бывший боец UFC Чейл Соннен прокомментировал решение казахстанца Шавката Рахмонова бросить вызов американцу Келвину Гастелуму.
«Один могущественный человек сказал Рахмонову: «Твой следующий бой будет за чемпионский пояс». Ты ждал этого три месяца, а потом решил бросить вызов Гастелуму, да еще и в вопросительной форме? Есть так много слов, которыми я мог бы описать Шавката Рахмонова. Слово «умный» точно не входит в этот список», — заявил Соннен на своем ютуб-канале.
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