Асу Алмабаев озвучил сроки следующего боя Рахмонова: «Не просто так же сборы проводит»

Асу Алмабаев озвучил примерную дату следующего боя своего сокомандника Шавката Рахмонова:

«Он такой парень, что кого дадут, с тем и подерется. Он никому не откажет. Выбирать не будет. Может подраться с любым соперником. Он хочет примерно в августе или в конце августа подраться. Непросто же так проводит сборы. Тоже куда-то готовится, значит. Когда начинаешь готовиться, тогда и менеджеры работают, и лига работает, и соперник по любому найдется, главное после боя начать тренировки, как бы тяжело это не было.

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