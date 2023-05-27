Рафиков о дебюте Алмабаева в UFC: «Наилегчайший дивизион держитесь, идет тейкдаун-машина»
Казахстанец Фаниль Рафиков отреагировал на анонс дебютного боя в UFC Асу Алмабаева:
«Дебют 5 августа. Наилегчайший дивизион держитесь, идет тейкдаун-машина»
Дебют Асу проведет против Оди Осборна.
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