Даниэль Кормье про Рахмонова: «Бой с Нилом был сумасшедшим»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) о бое Шавката Рахмонова и Джеффа Нила:

«Бой Шавката с Нилом был сумасшедшим. Пересмотрите его. В этом поединке мы увидели жесткость и стойкость обоих бойцов»

Рахмонов финишировал Нила в третьем раунде удушающим.

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