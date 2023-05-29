Алмабаев о бое с Уланбековым: «Если дадут бой, подерусь»

Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев высказался о возможном реванше с Тагиром Уланбековым:

«Если бой дадут с ним, то конечно подерусь. Как раз он тоже 5 августа выступает, в одном турнире будем выступать. Желаю удачи ему. Если вдруг матчмейкерам будет интересно, чтобы я с ним подрался, то я всегда открыт. Потому что то, что мы делаем в октагоне, остается в октагоне. Каких-то личных претензий у меня нет к нему»

Первый бой между ними выиграл досрочно Тагир.

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