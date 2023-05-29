Алмабаев озвучил условия контракта с UFC

Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев рассказал про условия контракта с лучшей лигой мира:

«У меня стандартный, обычный контракт. Я сказал: «Какая сумма — без разницы. Главное подпишите». Потом посмотрим. В Brave более-менее было. Но менеджеры обещали пару боев, хотя бы один бой сейчас провести, а контракт можно в любое время поменять. Главное бой показать хороший. Сказали: «Мы тебя подписали, это самое главное». Я согласился»

Алмабаев в UFC дебютирует в августе поединком против американца Озборна.

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