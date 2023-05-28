Асу Алмабаев про Осборна: «Знаю, что он ударник, но чья игра верх возьмет, тот и победит»

Дебютант UFC Асу Алмабаев рассказал, что думает о своем первом сопернике в промоушне ямайце Оде Осборне:

«Думаю, хороший соперник с хорошим рекордом. Опытный. Посмотрим. Я знаю и вижу, что он ударник. У кого стратегия, чья игра верх возьмет, тот и победит, потому что уровень в UFC уже у всех одинаковый. Кто сумеет свой план правильно реализовать, у кого это получится — у того и нормально будет. Как говорится, нормально делай — нормально будет»

Бой между Асу Алмабаевым (17-2) и Оде Осборном (12-5) должен состояться 5 августа в Лас-Вегасе. Ямайский файтер провел в UFC 7 боев (4-3).

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