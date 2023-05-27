Асу Алмабаев перед дебютом в UFC: «Теперь нужно пошуметь»

Дебютант UFC из Казахстана Асу Алмабаев (17-2) прокомментировал будущий бой в промоушене.

«Контракт подписан — 5 августа, Лас-Вегас. А теперь надо пошуметь. Вперед, только за победой» — написал Алмабаев в соцсетях.

Асу Алмабаев дебютирует в UFC против ямайца Оде Осборна (12-5).

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