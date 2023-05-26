Определился соперник и дата дебюта Алмабаева

Казахстанец Асу Алмабаев проведет бой против Оде Осборна в дебюте в UFC!

Турнир пройдет 5 августа в Нэшвилле.

Осборн с 2020 года в UFC, общий рекорд 12-5. В UFC 4-3, побеждал Зарруха Адашева.

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