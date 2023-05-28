Артем Резников о Казахстане: «Я здесь родился, я всегда буду выходить с флагом Казахстана, никогда его не предам»

Казахстанец Артем Резников рассказал о преданности к Родине:

«Я предан своей религии. Я родился христианином, и я буду христианином. Я предан стране Казахстан. Я родился в Казахстане, и я всегда буду выходить с флагом Казахстана, я никогда не предам его. Я предан своим друзьям. Если у меня друзья есть, я за них в огонь и воду пойду»

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