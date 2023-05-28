Артем Резников о Казахстане: «Я здесь родился, я всегда буду выходить с флагом Казахстана, никогда его не предам»

Теги MMA ACA Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Казахстанец Артем Резников рассказал о преданности к Родине:

«Я предан своей религии. Я родился христианином, и я буду христианином. Я предан стране Казахстан. Я родился в Казахстане, и я всегда буду выходить с флагом Казахстана, я никогда не предам его. Я предан своим друзьям. Если у меня друзья есть, я за них в огонь и воду пойду»

Елеусинов подал в суд на своих менеджеров: Данияр хочет перезапустить карьеру, но с боксера требуют 500 тыс. $ неустойки

Сестра Шавката Рахмонова в шаге от контракта с UFC: нокаутировала экс-чемпионку Naiza и обратилась к Дане Уайту

Новый соперник Жумагулова – Фелипе Бунес: дрался в Казахстане в карде с Резниковым, выиграл пояс американской лиги, тренируется с Сехудо

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий