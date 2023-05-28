Вартанян о бое с Резниковым: «Собираюсь нокаутировать Артема в первом раунде»

Финалист Гран‑при АСА в легком весе Эдуард Вартанян оценил борьбу Артема Резникова перед поединком.

— Я собираюсь нокаутировать Артема в первом раунде. Не получится в первом, буду пробовать во втором, не получится во втором, будет в третьем. И так, пока не получится. Я не скажу, что у него феноменальная борьба, у него силовая борьба и прямолинейная, но не феноменальная.

Я был на сборах со сборной России, вот там у людей борьба на инстинктах, а у него такой борьбы нет. Если бы мы с ним боролись по вольной борьбе, шансы были бы 50 на 50. А если бы мы боролись до приема, я бы выиграл 10 из 10 поединков, — сказал Вартанян.

Резников и Вартанян 16 июня проведут бой в легком весе (до 70,3 кг).

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