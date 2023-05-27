Артем Резников о слабых сторонах Вартаняна

Казахстанский боец Артем Резников назвал пробелы в защите своего соперника по финалу гран-при АСА Эдуарда Вартаняна:

«Главная проблема у Эдика – борьба. У него есть защита от тейкдаунов, но она не на самом высоком уровне. Все понимают, что я буду бороться, у меня 30 боев и во всех 30 я боролся»

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