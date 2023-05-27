Резников назвал главную мотивацию на финал гран-при АСА
Казахстанский боец Артем Резников назвал главную мотивацию на финал гран-при АСА против Эдуарда Вартаняна:
«Меня мотивирует пояс и денежный приз»
Финал состоится 16 июня в Сочи.
Елеусинов подал в суд на своих менеджеров: Данияр хочет перезапустить карьеру, но с боксера требуют 500 тыс. $ неустойки
Сестра Шавката Рахмонова в шаге от контракта с UFC: нокаутировала экс-чемпионку Naiza и обратилась к Дане Уайту
Новый соперник Жумагулова – Фелипе Бунес: дрался в Казахстане в карде с Резниковым, выиграл пояс американской лиги, тренируется с Сехудо
Комментарии