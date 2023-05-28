Резников о Вартаняне: «Средняя ударка, средняя борьба и костюм всегда один и тот же»

Легковес АСА Артем Резников оценил навыки своего соперника по финалу Гран‑при, Эдуарда Вартаняна.

— У него высокий IQ, он находит ключи к своему сопернику, но все на среднем уровне: средняя «ударка», средняя борьба и костюм всегда один и тот же. Но он головой умеет думать, надо будет его в этом переиграть, — сказал Резников.

Вартанян и Резников проведут бой в финале Гран‑при АСА 16 июня в Сочи.

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