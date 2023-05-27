Боец АСА Сарнавский о бое Вартанян – Резников: «На кону стоит многое, поэтому нужно грызть, отдать всего себя ради победы»

Боец АСА Александр Сарнавский сделал прогноз на финал Гран-при лиги в легком весе Артем Резников – Эдуард Вартанян.

«Вариантов нет, Артем должен выиграть. Мы не рассматриваем проигрыш. Главное, чтобы он нормально согнал вес и подошел без травм. На кону стоит многое, поэтому нужно грызть, цепляться, отдать всего себя ради победы», – отметил Сарнавский.

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