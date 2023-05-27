Эдуард Вартанян: «Делаю акцент в подготовке на партер»

Соперник Артема Резникова по финалу гран-при АСА Эдуард Вартанян рассказал о акцентах в подготовке:

«Делаю акцент в подготовке на партере, в том числе и «Север-Юг». Одним словом развиваюсь разносторонне и конкретно под соперника»

Бой состоится 24 июня в Сочи.

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