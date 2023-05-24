Резников: «После Гран-при ACA хочу провести схватку по борьбе с Али Баговым»

Финалист Гран-при АСА в легком весе Артем Резников рассказал о возможном выступлении в лиге Wolnik после Гран-при АСА.

«Идея моего поединка по грэпплингу против Марифа Пираева жива. Во время Гран-при мне поступило предложение от лиги Wolnik провести схватку против Шамиля Амирова. Но Асланбек Бадаев запретил участвовать в соревнованиях во время Гран-при. Я бы провел схватку с Али Баговым, Шамиль Амиров хороший соперник», – сказал Резников.

Бросил ММА, был отчислен из универа из-за пропусков, а теперь рвется на Олимпиаду. История 19-летнего Санжара Ташкенбая

У казахстанских боксеров рекордные призовые на ЧМ: получили премии на уровне олимпийских чемпионов, а двум спортсменам подарили квартиры

Новый соперник Жумагулова – Фелипе Бунес: дрался в Казахстане в карде с Резниковым, выиграл пояс американской лиги, тренируется с Сехудо