Резников: «После Гран-при ACA хочу провести схватку по борьбе с Али Баговым»

Теги MMA ACA Али Багов Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Финалист Гран-при АСА в легком весе Артем Резников рассказал о возможном выступлении в лиге Wolnik после Гран-при АСА.

«Идея моего поединка по грэпплингу против Марифа Пираева жива. Во время Гран-при мне поступило предложение от лиги Wolnik провести схватку против Шамиля Амирова. Но Асланбек Бадаев запретил участвовать в соревнованиях во время Гран-при. Я бы провел схватку с Али Баговым, Шамиль Амиров хороший соперник», – сказал Резников.

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