Нурбек Кабдрахманов задушил корейца Ли

Казахстанец Нурбек Кабдрахманов выступил в главном карде турнира лиги NAIZA.

Его соперник стал кореец Ли. Бой завершился в третьем раунде, Нурбек сумел провести удушающий прием, заставив сдаться соперника.

Елеусинов подал в суд на своих менеджеров: Данияр хочет перезапустить карьеру, но с боксера требуют 500 тыс. $ неустойки

У казахстанских боксеров рекордные призовые на ЧМ: получили премии на уровне олимпийских чемпионов, а двум спортсменам подарили квартиры

Новый соперник Жумагулова – Фелипе Бунес: дрался в Казахстане в карде с Резниковым, выиграл пояс американской лиги, тренируется с Сехудо