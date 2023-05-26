Сора Рахмонова после победы: «Иншаллах, стану первой казашкой в UFC»

Сора Рахмонова после досрочной победы над Валерией Карыгиной объявила о готовности к реваншу с чемпионкой лиги Вероникой Борисовой, а также о готовности подписаться в UFC:

«Я готова к реваншу с Вероникой Борисовой в любое время. Также я готова и к UFC. Иншаллах, стану первой казашкой в UFC»

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