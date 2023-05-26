Чемпионка NAIZA подписала контракт с BELLATOR

Чемпионка NAIZA в весе Соры Рахмоновой Вероника Борисова подписала контракт с BELLATOR.

Вероника стала первой, кто сумел подписаться из казахстанской лиги напрямую во вторую по силе лигу мира.

Ориентировочная дата дебюта Борисовой в Bellator- июль-августа 2023 года.

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