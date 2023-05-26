Баглан Жаканша продлил свою победную серию

Казахстанский боец ММА продолжил свою победную серию в лиге NAIZA.

Его соперником был таджик Гулмамадов, бой завершился во втором раунде техническим нокаутом в пользу казахстанца.

Теперь рекорд Баглана 4-0.

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