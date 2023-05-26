Дагестанский ММА-ветеран Артур Гусейнов приехал в Алматы за поясом Олжаса Абзалиева

Вечер 26 мая порадует казахстанских фанатов смешанных единоборств турниром NAIZA 51. Главным его событием станет поединок за титул в полутяжелом весе. Какие расклады на бой Абзалиев – Гусейнов дают аналитики Olimpbet?

Олжас «Аю» Абзалиев (2-0), обладатель пояса ведущей казахстанской ММА-лиги Naiza, будет защищать титул в бою с Артуром Гусейновым (27-12). Аналитики Olimpbet видят чемпиона явным фаворитом: коэффициент на победу Абзалиева – 1.2, на победу Гусейнова – 4.05. Однако при ближайшем рассмотрении исход не кажется таким очевидным.

Олжас – боец, который к 34 годам провел всего два поединка в рамках MMA. Причем во втором он завоевал вакантный титул полутяжелого веса. А ранее «Аю» был известен как один из главных мастеров рукопашного боя в Казахстане и чемпион мира по этой дисциплине.

Несмотря на поздний старт MMA-карьеры Абзалиев не только адаптировал свои навыки в ударке, но и «с нуля» развил мастерство грэпплинга. «Аю» наглядно продемонстрировал это в бою за пояс с Нургали Нургайпулы.

Первая защита титула – хороший шанс Олжаса еще раз доказать скептикам, что теперь он один из сильнейших не только в рукопашных боях, но и в смешанных единоборствах.

Артур Гусейнов – российский боец, который известен почти каждому поклоннику MMA на территории СНГ. Известность он получил в промоушене M-1 Global, после чего запомнился выступлениями в Fight Nights, ACB и Eagle FC.

Гусейнов славится своим напором. Из 27-ти побед 18 он одержал нокаутами, а еще 8 – посредством болевых приемов. Но возраст никого не щадит – Артуру уже 39 лет, и к титульному бою дагестанский файтер подходит после серии из трех поражений.

Аналитики и большинство фанатов верят в то, что казахстанский боец легко сможет защитить титул. Он находится в куда лучшей кондиции, моложе и вряд ли уступит претенденту в ударной технике.

Но сам Гусейнов абсолютно уверен в своих силах и говорит, что закончит поединок досрочно. Если Артур выйдет на бой в отличной форме, то нас ожидает интригующее противостояние двух зрелищных ударников.

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