Айбек Шокпутов о вызове Рахмоновым Гастелума: «Если бой будет интересен зрителю, он состоится»

Айбек Шокпутов, наставник бойцов UFC Сергея Морозова и Жалгаса Жумагулова, вырастивший немало чемпионов в актюбинском профессиональном бойцовском клубе «Еркин куш», поделился мнением о том, возможен ли бой Шавката Рахмонова с Келвином Гастелумом, которому казахстанец бросил вызов:

«Думаю, если Дане Уайту этот бой будет интересен, то — почему нет? В принципе, чтобы такой поединок состоялся, нет никаких организационных сложностей. Если организация захочет сделать такой бой, она его сделает — если бойцы соответствуют друг другу и бой будет интересен зрителю. Если Рахмонов выбрал Гастелума, значит, он подходит ему по рейтингу, по статусу. Если многим будет интересен такой бой, то он обязательно состоится»

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