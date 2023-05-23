Шавкат Рахмонов бросает вызов экс-претенденту на титул UFC в среднем весе Кевину Гастелуму

Американец в последнее время выступал в дивизионе 84 кг, но сейчас заявил, что готов вернуться в свой изначальный вес – 77 кг.

«Должен ли я быть тем, кто поприветствует Келвина снова в полусреднем весе?»- обратился Шавкат к Дане Уайту и главному матчмейкеру UFC Шону Шелби в твиттере.

Самым громким боем для Гастелума является поединок против Исраэля Адесаньи за временный титул чемпиона UFC в 2019 году. Тот бой Гастелум проиграл решением.

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