Тренер Рахмонова о сборах в Осетии: «70 процентов посвящаем борьбе»

Теги UFC MMA Эдуард Базров Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Эдуард Базров, наставник Шавката Рахмонова, рассказал о сборах, которые Номад и другие бойцы из Казахстана проводят в Северной Осетии.

«Во-первых здесь находятся одни из самых лучших борцов в мире. У нас по плану был сбор борцов. У Шавката остались сильные соперники впереди, и это все борцы. Асу тоже надо поработать над борьбой. Параллельно здесь очень сильная школа бокса, так как у Асу не хватает в этом аспекте, да и у многих ребят в нашей команде. Мы усердно над этим работаем. 70 процентов посвящаем борьбе и 30 процентов боксу и работе в MMA.

Идет функциональная подготовка, работаем в тренажерном зале, бегаем кроссы. Все условия, которые нам необходимы, включая питание, проживание, инфраструктуру, близость гор и высоту 1200 метров, нам очень подходят», – заявил специалист.

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