Первый тренер братьев Головкиных Виктор Дмитриев: «Они выигрывали всех подряд»

Первый тренер экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина Виктор Дмитриев вспомнил, как в свое время начал работать с юным GGG и его братом Максимом.

— Как сейчас помню. Сначала братья у него старшие были. Сергей, потом Вадим. Серега тоже был неплохой, классный пацан. Мог бы далеко пойти. Но где-то гепатит поймал, и все у него пошло наизнанку. Больших успехов не добился, но он мог пойти далеко. Потом уже пришла их мама, сказала: «Возьми их [Геннадия и Максима], а то они на улице страдают, ничего не делают». И они тренировались. Они маленькие были. Сначала просто в баскетбол играли, в теннис, в футбол. Игровые виды — бегали, прыгали. Так они года два у меня были, я их держал просто, учил. Сначала в школе, потом уже начали выступать.

— Сразу был виден талант у ребят?

— Да, первое время всех выигрывали подряд.

— Кто был лучше тогда — Геннадий или Максим?

— Они оба были хорошие. Я тогда в них все вкладывал, – сказал Дмитриев в интервью YouTube-проекту «Zamandas».

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