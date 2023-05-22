Два казахстанца вошли в топ-3 рейтинга The Ring

The Ring опубликовал новый рейтинг средневесов.

На первой строчке по-прежнему располагается экс-чемпион мира, казахстанец Геннадий Головкин, второе место в актуальном рейтинге занял чемпион мира по версии WBO Жанибек Алимханулы, третий представитель Казахстана в списке – обладатель пояса WBO International Мейирим Нурсултанов остался сохранил за собой восьмую позицию.

Список десяти лучших средневесов по версии The Ring выглядит следующим образом:

1. Геннадий Головкин (Казахстан)

2. Жанибек Алимханулы (Казахстан)

3. Хайме Мунгуйя (Мексика)

4. Карлос Адамес (Доминиканская Республика)

5. Лиам Смит (Великобритания)

6. Сергей Деревянченко (Украина)

7. Эрисланди Лара (Куба)

8. Мейирим Нурсултанов (Казахстан)

9. Феликс Кэш (Великобритания)

10. Крис Юбенк-младший (Великобритания).

Напомним, что 14 мая Алимханулы защитил свой пояс, нокаутировав канадца Стивена Батлера.

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