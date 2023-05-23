Джон Райдер после поражения от Канело: «Я хочу драться с лучшими и испытать себя в поединке против GGG»

Британский боксер Джон Райдер (32-6, 18 КО) вызвал на бой казахстанского ветерана Геннадия Головкина.

«Эдди Хирн намекнул мне об этом. Головкин – легенда. Я являюсь большим поклонником Головкина на протяжении десятка лет. То же самое с Канело.

Мне хотелось бы думать, что удача будет на моей стороне и я выиграю и уйду с поднятой рукой. Но отдавая этому парню дань уважения. Он служил спорту на протяжении многих лет. Он прошел огонь, воду и медные трубы. Думаю, что его жестко засудили в первом бою с Канело. Он является великим бойцом на протяжении многих лет, но я хочу драться с лучшими и испытать себя в поединке против него. Итак, я отдам ему должное уважение, которого он заслуживает, но, выходя на ринг против него, я отдам все свои силы», – сказал Райдер в интервью Boxing Social.

6 мая Джон Райдер проиграл Саулю Альваресу в Гвадалахаре единогласным решением судей.

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