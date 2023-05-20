Куат Хамитов о реванше с Тухуговым: «Раз за 10 лет люди продолжают говорить, значит я правильно тогда сделал. Так что ехала»

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов о возможном реванше с Зубайрой Тухуговым:

«Прошло ровно 10 лет с первого боя против Тухугова. Если за такой срок люди не забыли о бое, продолжают говорить, значит я правильно сделал тогда, раскрутив этот бой. Так что, если Зубайра свободен, я готов, станцуем снова. Ехала»

Первый бой в 2013 году Хамитов проиграл Тухугову решением судей.

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